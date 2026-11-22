La notizia della morte dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro trova spazio in queste ore anche sulla stampa estera. Dal The Sun all’Independent. Dal Washington Post al tedesco Bild sono diverse le testate che hanno dato spazio, soprattutto nelle versioni online dei quotidiani. La Bild, in particolare, scrive “Da eroe a sospettato” ricordando De Gennaro come uno “dei cacciatori di mafia più famigerati del paese” che è stato “celebrato e onorato a livello internazionale per la sua lotta contro il crimine”. “Poi lui stesso è stato sospettato”, scrive ancora Bild che titola: “L’ex capo della polizia porta il segreto della mafia fino alla tomba”.

Il cordoglio nei necrologi: “Ha servito lo Stato”

Il giorno dopo la notizia della morte di Gianni De Gennaro sono diversi i ricordi dell’ex capo della polizia. “Ha servito l’Italia con eroismo e con la dedizione di una vita. È con l’affetto dell’antica amicizia che mi unisco al dolore dei suoi cari”, scrive l’ex premier Mario Draghi. Tra i necrologi che si possono leggere sul Corriere della Sera c’è anche quello del Gruppo Webuild che ricorda “l’uomo di Stato e l’impegno profuso al servizio delle Istituzioni”. I Vertici e i dipendenti del Gruppo Leonardo ne ricordano “con stima le qualità umane e professionali”. Anche Eni ricorda “le qualità umane e professionali” di De Gennaro.

Draghi: “Compagno di scuola e amico, ha servito Italia con eroismo”

Gianni De Gennaro era “un uomo dello Stato”, “un compagno di scuola”, “un amico”. Così Mario Draghi al ‘Corriere della Sera’ ricorda l’ex capo della polizia, morto suicida ieri. Per l’ex premier “il prefetto” è anzitutto un pezzo della sua giovinezza: la frequentazione del liceo Massimo a Roma a cavallo degli anni Sessanta, la comune passione per il basket e gli incontri con i compagni di scuola, “anche se lui era più piccolo di me di un anno, se non ricordo male”. A Draghi tornano in mente “le chiacchierate” degli anni Novanta: “Ci vedevamo e come due amici iniziavamo a parlare di molte cose. Dell’Italia di quei tempi, della crisi della Prima Repubblica, della stagione di Mani Pulite”. “Quando mi trasferii negli Stati Uniti i contatti si diradarono. E la nostra amicizia, nata tra i banchi di scuola, finì in dissolvenza”, sottolinea l’ex presidente della Bce. A suo dire, De Gennaro “ha servito l’Italia con eroismo e con la dedizione di una vita. È con l’affetto dell’antica amicizia che mi unisco al dolore dei suoi cari”.