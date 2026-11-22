Alla ricerca di risposte. Continuano le indagini per fare luce sulla morte di Gianni De Gennaro. La salma dell’ex capo della polizia, trovato senza vita sabato mattina nella sua casa di campagna di Magliano in Toscana, è stata trasferita domenica dall’obitorio di Grosseto all’istituto di Medicina Legale di Careggi di Firenze dove verrà effettuata l’autopsia.

Al momento non è stata fissata nessuna data e non è stato conferito l’incarico. Probabile che l’esame autoptico possa essere svolto nei primi giorni di questa settimana. Gli inquirenti indagano per istigazione al suicidio. Il colpo fatale sarebbe partito da una pistola semiautomatica. Se l’attesa è tutta per l’esito dell’autopsia, i carabinieri del Ris sono stati al lavoro fino a sabato sera tardi per effettuare i rilievi anche per escludere l’eventuale presenza di altre persone in casa.

Carabinieri davanti alla casa dove si è tolto la vita l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, a Montiano in provincia di Grosseto (Foto Ginevra Fatarella/LaPresse)

Le ultime ore di De Gennaro e le lettere lasciate ai familiari

Si cerca di capire anche quelle che sono state le ultime ore di De Gennaro che aveva deciso di trascorrere un periodo nella sua casa in Toscana per studiare le carte relative all’inchiesta della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio dove De Gennaro era stato indagato per depistaggio. Accuse a cui, secondo la difesa, non avrebbe retto e che lo avrebbero portato a togliersi la vita con un colpo alla testa. Altri elementi potrebbero essere contenuti nelle lettere che De Gennaro ha lasciato ai familiari e che sono al vaglio degli inquirenti. Le indagini, coordinate dalla Dda di Firenze, si focalizzano anche sulle telecamere presenti nella zona.

Intanto il day after la notizia della morte di De Gennaro è stata segnata anche dai ricordi. “Ha servito l’Italia con eroismo e con la dedizione di una vita. È con l’affetto dell’antica amicizia che mi unisco al dolore dei suoi cari”, ha scritto l’ex premier Mario Draghi. Tra i necrologi che anche quello del Gruppo Webuild che ha ricordato “l’uomo di Stato e l’impegno profuso al servizio delle Istituzioni”. I Vertici e i dipendenti del Gruppo Leonardo ne hanno ricordato “con stima le qualità umane e professionali”. Anche Eni ricorda “le qualità umane e professionali” di De Gennaro. Di De Gennaro ha parlato anche la stampa estera: dal The Sun all’Indipendent. Dal Washington Post al tedesco Bild sono diverse le testate che hanno dato spazio, soprattutto nelle versioni online dei quotidiani.