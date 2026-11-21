Avrebbero sorvolato l’installazione militare e gli alloggi

Allarme, nella notte, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia è stata diffusa dall’account DefenceGeek. I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base è stato consigliato, si legge sull’account, “di valutare le opzioni di deviazione”. L’allarme sarebbe poi rientrato.