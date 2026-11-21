Gianni De Gennaro si è ucciso nella sua casa di campagna in Toscana. L’ex capo della polizia, come anticipato dal Corriere della sera e confermato a LaPresse da fonti qualificate, avrebbe deciso di togliersi la vita sconvolto dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio dove trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.



Meloni: “Profondamente scioccata”

“Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



Piantedosi: “Addio a grande funzionario dello Stato“

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi. Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo la notizia della morte dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro.

Mantovano: “Sconvolto per tragica morte servitore Stato”

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Salvini: “Vittima di un massacro mediatico-giudiziario”

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo la morte di Gianni De Gennaro.