“Il lavoro comincia ora”, ha detto Marco Graziano, dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, lasciando Berlino dopo i due giorni di accertamenti tecnici irripetibili al Robert Koch Institut nell’ambito dell’inchiesta sulle morti di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi a Pietracatella. Gli investigatori molisani rientrano con i campioni delle tracce biologiche individuate su cinque reperti prelevati il 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita. Sarà ora la Polizia Scientifica italiana a stabilire a chi appartengano. Si tratta di un sacchetto rosa con kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia contenente liquido e sedimenti sul fondo e una confezione di guanti da lavoro. L’inchiesta scientifica prosegue infatti su due binari: in Italia con l’analisi e l’attribuzione delle tracce biologiche, in Germania con gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza delle tossine del ricino sui reperti. È soprattutto l’incrocio tra i risultati dei due esami che potrà stabilire l’eventuale rilevanza investigativa delle tracce raccolte.

Il lavoro al Robert Koch Institut proseguirà nelle prossime settimane. La proroga attualmente concessa dalla Procura di Larino agli esperti tedeschi è prossima alla scadenza e, secondo quanto si apprende, potrebbe essere necessario un ulteriore prolungamento di trenta giorni per completare gli accertamenti, quindi entro dicembre. La Procura procede contro ignoti per duplice omicidio aggravato dall’uso del mezzo venefico. Sara Di Vita, 15 anni, è morta il 27 dicembre 2025, la madre Antonella Di Ielsi il giorno successivo.

Investigatori a Torino per nuova audizione Alice Di Vita

Intanto gli investigatori sono a Torino per ascoltare nuovamente Alice Di Vita, la figlia maggiore oggi studentessa universitaria nel capoluogo piemontese. E’ l’unica componente della famiglia a non essersi ammalata nei giorni di Natale: Antonella, Sara e Gianni Di Vita manifestarono invece sintomi, con esiti fatali per madre e figlia. Già ascoltata più volte, Alice ha ricostruito con gli investigatori i pasti, gli spostamenti e le ore precedenti ai malori. Era presente ai pasti della vigilia, ma non alla cena del 23 dicembre, consumata soltanto dai tre familiari che successivamente si sono ammalati. Nei giorni successivi accompagnò più volte madre, padre e sorella al Cardarelli di Campobasso e fu poi sottoposta anche lei ad accertamenti precauzionali prima nel nosocomio molisano e poi allo Spallanzani di Roma. La nuova audizione arriva all’indomani della Sit in Questura a Campobasso di Antonello Di Vita, fratello di Gianni, che si è protratta per molte ore ed è terminata a tarda sera. Anche con lui, da quanto riferito, gli investigatori hanno ricostruito i giorni precedenti al Natale e i rapporti familiari.