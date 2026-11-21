Era sconvolto dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

Gianni De Gennaro si è ucciso nella sua casa di campagna in Toscana. L’ex capo della polizia, come anticipato dal Corriere della sera e confermato a LaPresse da fonti qualificate, avrebbe deciso di togliersi la vita sconvolto dopo essere stato indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio dove trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

