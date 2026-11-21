Francesco Schettino ha lasciato il carcere. L’ex comandante della Costa Concordia si trovava nel penitenziario di Rebibbia dal 2017 dopo che era stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio della Costa Concordia davanti all’isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone. Schettino ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione è arrivata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Soddisfazione è stata espressa dalla legale di Schettino, Francesca Carnicelli, che ha sottolineato come, secondo il parere della difesa, ci fossero “tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna”.

Schettino ha ottenuto anche uno sconto di pena grazie alla buona condotta, che sconta 45 giorni ogni 6 mesi di reclusione, e quindi la sua pena finirà a luglio 2030. Nel frattempo, lavorerà per un’azienda privata in Campania e farà volontariato, con delle limitazioni: il divieto di lasciare la provincia e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6.

La notte del naufragio: che cosa successe

La nave comandata da Schettino naufragò la sera del 13 gennaio 2012 dopo essere giunta nelle acque dell’arcipelago toscano nei pressi dell’Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Fu l’entrata in collisione con il gruppo di scogli detti delle Scole a provocare l’apertura di una falla lunga oltre 35 metri sul lato di sinistra della carena. A bordo della nave c’erano oltre 4200 persone, di cui 1013 membri dell’equipaggio. Tra i drammatici attimi di quella notte è diventata celebre la telefonata in cui l’ufficiale della capitaneria di porto Gregorio De Falco ordinò a Schettino di tornare sulla nave con la frase: “Vada a bordo, ca…”.

Durante gli anni di reclusione, Schettino ha sempre cercato di condurre una vita ‘normale’, intraprendendo studi universitari in giurisprudenza e giornalismo, letture, meditazione e attività sportive. Ma non ha mai abbandonato la propria linea difensiva. La notizia della scarcerazione di Schettino è stata ripresa anche su alcuni giornali nel resto del mondo. Ad esempio, il giornale austriaco ‘Kronen Zeitung’ ha titolato, in home sul proprio sito web, “Kapitän Feigling ha lasciato il carcere”, che tradotto dal tedesco significa “Vigliacco”, “Codardo” e “Fifone”. Il riferimento del titolo richiama la sua fuga dalla nave la notte della tragedia.