Francesco Schettino ha lasciato il carcere. Come riporta QN, Schettino ha lasciato il penitenziario di Rebibbia dopo 9 anni e ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’ex comandante della Costa Concordia era stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio in cui persero la vita 32 persone.