In Campidoglio, a Roma, nella Sala della Protomoteca, è stata aperta al pubblico la camera ardente per Corrado Augias, il giornalista, scrittore e conduttore tv morto a 91 anni nella giornata di giovedì. Il feretro di Corrado Augias era arrivato in Campidoglio poco prima delle 10. Ad accogliere la salma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia e i nipoti. Questa mattina, dopo le 9, diverse decine di persone erano già in fila per rendere l’ultimo omaggio al giornalista.

La figlia Natalia: “Sapeva del poco tempo”



“Corrado era molto consapevole del poco tempo che gli rimaneva, nell’ultimo periodo le sue condizioni sono molto peggiorate. Ma nonostante tutto questo è stato lucido, spiritoso e determinato fino all’ultimo nonostante il dolore mentale e fisico”. Così, al Corriere della Sera, Natalia Augias, figlia di Corrado Augias. “Ha tenuto a bada la malattia per oltre vent’anni – racconta ancora Natalia Augias -. Noi per molto tempo non lo abbiamo nemmeno saputo, ne era al corrente solo mia madre, non volevano allarmarci. Ha combattuto come un leone per moltissimo tempo e questa lotta non ha fermato la sua energia vitale. Ha realizzato moltissimi progetti. La gioia della musica, per esempio, è stata messa a punto quando già stava molto male. Ma ha sempre avuto una energia straordinaria e una resistenza psicologica ed emotiva notevole. Un esempio per tutti noi. Una soglia alta alla quale ambire…”.