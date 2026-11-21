Il feretro del giornalista accolto dal sindaco di Roma Gualtieri

In Campidoglio, a Roma, nella Sala della Protomoteca, è stata aperta al pubblico la camera ardente per Corrado Augias, il giornalista, scrittore e conduttore tv morto a 91 anni nella giornata di giovedì. Il feretro di Corrado Augias era arrivato in Campidoglio poco prima delle 10. Ad accogliere la salma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia e i nipoti. Questa mattina, dopo le 9, diverse decine di persone erano già in fila per rendere l’ultimo omaggio al giornalista. Tra di loro, anche Enrico Mentana e il direttore di “La Repubblica”, Stefano Cappellini.