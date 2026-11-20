È il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del governo, che secondo il sindacato “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. Con lo slogan “Il futuro è adesso”, la mobilitazione coinvolge per l’intera giornata i lavoratori dei settori pubblici e privati, con iniziative in circa 100 piazze italiane. Al centro della protesta le richieste di salari e pensioni più alti, lavoro sicuro e dignitoso, una sanità pubblica più forte, il diritto allo studio e alla casa, oltre alla richiesta di maggiori investimenti per la pace e non per il riarmo.

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini partecipa alla manifestazione di Roma, con partenza alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo in via dei Fori Imperiali, dove è previsto il suo intervento conclusivo. Il leader della Cgil si aspetta una partecipazione significativa: “La notizia vera sarà quanta gente ci sarà in piazza”, ha dichiarato alla vigilia della mobilitazione, aggiungendo di aspettarsi che in tutte le cento piazze italiane ci sia una partecipazione “che farà parlare e che chiederà a tutti di tenerne conto”. Landini ha sottolineato anche la presenza di lavoratori, studenti e giovani: “Credo che questo sia un fatto positivo”. Al corteo romano prenderà parte inoltre una delegazione del Movimento 5 Stelle guidata dal presidente Giuseppe Conte, che ha annunciato: “Saremo in piazza dalla parte di chi lavora, di chi non arriva a fine mese e di chi chiede un Paese più giusto”.