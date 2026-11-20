È il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del governo, che secondo il sindacato “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. Con lo slogan “Il futuro è adesso”, la mobilitazione coinvolge per l’intera giornata i lavoratori dei settori pubblici e privati, con iniziative in circa 100 piazze italiane. Al centro della protesta le richieste di salari e pensioni più alti, lavoro sicuro e dignitoso, una sanità pubblica più forte, il diritto allo studio e alla casa, oltre alla richiesta di maggiori investimenti per la pace e non per il riarmo.
Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini partecipa alla manifestazione di Roma, con partenza alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo in via dei Fori Imperiali, dove è previsto il suo intervento conclusivo. Il leader della Cgil si aspetta una partecipazione significativa: “La notizia vera sarà quanta gente ci sarà in piazza”, ha dichiarato alla vigilia della mobilitazione, aggiungendo di aspettarsi che in tutte le cento piazze italiane ci sia una partecipazione “che farà parlare e che chiederà a tutti di tenerne conto”. Landini ha sottolineato anche la presenza di lavoratori, studenti e giovani: “Credo che questo sia un fatto positivo”. Al corteo romano prenderà parte inoltre una delegazione del Movimento 5 Stelle guidata dal presidente Giuseppe Conte, che ha annunciato: “Saremo in piazza dalla parte di chi lavora, di chi non arriva a fine mese e di chi chiede un Paese più giusto”.
Punti chiave
Chiusa la Metro C a Roma a causa dello Sciopero generale di oggi: l’ultima corsa è partita alle 8.29 dai capilinea. Rallentamenti e riduzione di corse, invece, per le altre linee la A, B e B1. Lo rende noto l’Atac, azienda del trasporto pubblico capitolino.
Confederazione unitaria di base e Sindacato di base multicategoriale del Trentino, congiuntamente ad altre realtà antagoniste, oggi in occasione delle Sciopero indetto dalla Cgil hanno deciso di organizzare un corteo alternativo. “Ci appelliamo ai lavoratori e agli studenti perché disertino l’iniziativa di piazza della Cgil che, con l’accordo interconfederale del 12 novembre 2026, introduce un meccanismo automatico di aumento dei salari scollegato all’aumento dei beni energetici importati, così negando la tutela del potere d’acquisto”, sottolineano le due organizzazioni sindacali. La Cgil conferma la propria mobilitazione sottolineando che “è prevista una partecipazione più alta del solito”.
“Contro la violenza della rendita, riprendiamoci la città”. Questa mattina all’alba una quarantina di persone legate al Movimento per il diritto all’abitare a Roma ha fatto irruzione in un cantiere in via Giovanni Lanza, a due passi da via Inselci, sede del nucleo investigativo dei Carabinieri. Un cantiere quello scelto dai manifestanti legato al fondo immobiliare Investire Sgr, proprietario a sua volta dello Spin Time. “Contro la violenza della rendita ci riprendiamo la città – dicono gli occupanti a La Presse – l’emergenza abitativa è ormai riconosciuta come una crisi sistematica contro la quale le piazze di tutto il mondo si stanno ribellando. Ciò che accomuna tutte le crisi è la presenza rapace e aggressiva dei fondi immobiliari”. L’occupazione avviene nel giorno dello Sciopero nazionale degli studenti e delle studentesse e in concomitanza con lo Sciopero indetto dalla Cgil contro il caro vita e la manovra economica in discussione in Parlamento. Secondo quando apprende La Presse gli occupanti convocheranno una assemblea per le 16, subito dopo il corteo, per poi liberare la struttura.
Dopo settimane di mobilitazioni studentesche che hanno attraversato tutto il Paese, con oltre 150 scuole occupate, oggi, 20 novembre, le studentesse e gli studenti tornano a mobilitarsi con lo Sciopero nazionale. Sono oltre 50 i cortei lanciati dalla Rete degli Studenti Medi, che attraverseranno le città italiane per portare nelle piazze le rivendicazioni di una generazione che chiede ascolto, diritti e investimenti concreti nell’istruzione.La mobilitazione, come viene spiegato in una nota della Rete degli studenti medi, si inserisce anche nel quadro dello Sciopero studentesco europeo, per dare una dimensione internazionale alle rivendicazioni delle nuove generazioni e costruire una risposta collettiva alle criticità che attraversano i sistemi scolastici. Una giornata che vede inoltre gli studenti e le studentesse scendere in piazza al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, in occasione dello Sciopero generale, nella consapevolezza che la difesa dei diritti sociali, del lavoro e dell’istruzione riguarda l’intera società.
“Nelle scorse settimane abbiamo attraversato il Paese con una mobilitazione straordinaria: le mobilitazioni delle scorse settimane, da nord a sud, sono il segnale di un disagio profondo, ma anche della volontà di migliaia di studenti e studentesse di prendere parola sul proprio presente e sul proprio futuro. Oggi, con più di 50 cortei in tutta Italia, portiamo questa voce nelle piazze e chiediamo un cambiamento concreto. Non accettiamo che il diritto allo studio rimanga soltanto un principio sulla carta: servono scuole accessibili, sicure, inclusive e realmente in grado di garantire a tutte e tutti le stesse opportunità”, diche Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi.
“Scendiamo in piazza anche insieme ai lavoratori e alle lavoratrici che oggi scioperano, perché crediamo che le battaglie per i diritti siano profondamente connesse. La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell’istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese. Chiediamo risorse strutturali per la scuola pubblica, per l’edilizia scolastica, per il benessere psicologico, per il diritto allo studio e per garantire che nessuno e nessuna sia costretto a rinunciare al proprio percorso formativo per ragioni economiche o sociali. Non possiamo continuare a parlare di futuro senza mettere al centro chi quel futuro lo vive e lo costruisce ogni giorno”, prosegue Verdecchia.”Le mobilitazioni di queste settimane e lo Sciopero di oggi dimostrano che le studentesse e gli studenti non hanno intenzione di restare in silenzio. Vogliamo una scuola che metta al centro le persone, che investa sulle nuove generazioni e che riconosca il valore dell’istruzione come diritto fondamentale. Oggi le nostre voci attraversano l’Italia e l’Europa: continueremo a mobilitarci finché il diritto allo studio non sarà garantito davvero a tutte e tutti”, conclude la coordinatrice nazionale.
Al via lo Sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil al quale hanno si affiancano anche le mobilitazioni di altre sigle sindacali, come Cobas insieme con Clap e Sial. Cortei e manifestazioni sono attesi in tutta Italia. La mobilitazione interesserà tutti i settori sia nel pubblico sia nel privato. Disagi sono possibili nel settore dei trasporti, della scuola e della sanità. Nella giornata di ieri, la Cgil ha spiegato che lo Sciopero è stato indetto contro una manovra che “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. La mobilitazione, con lo slogan “Il futuro è adesso”, interesserà tutti i settori, pubblici e privati, nel rispetto della legge 146/90 e successive modificazioni. A Roma il corteo partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per sfilare verso via dei Fori Imperiali. Anche gli studenti scendono in piazza, annunciando la loro presenza in oltre 50 cortei in tutto il Paese.