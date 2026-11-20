“Oggi siamo in piazza come Rete della Conoscenza, come giovani e studenti in più di 25 diversi paesi d’Europa. Siamo in piazza come generazione per rivendicare il nostro diritto al futuro, a un futuro dignitoso, un futuro migliore”. Lo ha detto Alessandro Di Miceli, della Rete della Conoscenza, al corteo degli studenti partito da largo Cairoli a Milano in occasione dello sciopero generale e studentesco. In migliaia sfilano dietro lo striscione di testa: “Fight for our future, not their wars”. Al corteo anche gli universitari. “Siamo qui per avere un diritto allo studio aperto a tutti, accessibile, in modo che tutte le persone possano studiare e che non possano farlo soltanto chi ha i soldi e chi può permettersi un alloggio, l’affitto, le tasse universitarie”, ha detto Bianca Brisoni, studentessa della Statale. Dalle scuole superiori la richiesta è di edifici sicuri. “Noi chiediamo delle scuole più sicure, delle scuole che esistono e che garantiscono il diritto allo studio”, ha spiegato Michel Perminello, dell’Unione degli Studenti.