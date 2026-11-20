Momenti di forte tensione davanti al ministero dell’Istruzione durante il corteo per lo sciopero generale. Alcuni manifestanti con felpe nere e incappucciati hanno divelto un cartello stradale e lo hanno lanciato contro la polizia in tenuta antisommossa schierata a protezione del ministero, ripetendo poi lo stesso gesto scagliando contro gli agenti anche un monopattino elettrico. A questo punto un ragazzo a volto scoperto si è staccato dal resto della folla e si è fatto avanti come scudo umano a difesa dei militari. “Che vergogna, ‘sta gente”, si sente dire il giovane, mentre dal gruppo di persone incappucciate si leva un coro di scherno contro di lui. Al ragazzo si è unito poco dopo un altro coetaneo e insieme sono andati a sedere sulla scalinata del ministero, tra due ali di poliziotti. Il loro gesto ha avuto lo scopo di evitare che gli agenti reprimessero con violenza la folla, composta anche da tantissimi giovani indifesi.