“Contro la violenza della rendita, riprendiamoci la città”. Questa mattina all’alba una quarantina di persone legate al Movimento per il diritto all’abitare a Roma hanno fatto irruzione in un cantiere in via Giovanni Lanza, a Roma, a due passi da via Inselci, sede del nucleo investigativo dei Carabinieri. Un cantiere quello scelto dai manifestanti legato al fondo immobiliare Investire SGR, proprietario a sua volta dello Spin Time. “Contro la violenza della rendita ci riprendiamo la città – dicono gli occupanti a La Presse – l’emergenza abitativa è ormai riconosciuta come una crisi sistematica contro la quale le piazze di tutto il mondo si stanno ribellando. Ciò che accomuna tutte le crisi è la presenza rapace e aggressiva dei fondi immobiliari”. L’occupazione avviene nel giorno dello sciopero nazionale degli studenti e delle studentesse e in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Cgil contro il caro vita e la manovra economica in discussione in Parlamento. Secondo quando apprende La Presse gli occupanti convocheranno una assemblea per le 16, subito dopo il corteo, per poi liberare la struttura.