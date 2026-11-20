Anche a Torino la Cgil ha portato in piazza migliaia di persone in occasione dello sciopero generale del 20 novembre contro caro vita e manovra. In testa al corteo Luigi Giove, segretario nazionale del sindacato, spiega: “Scioperiamo contro una manovra ingiusta che taglia la sanità e l’istruzione pubbliche e finanzia quelle private: è ora di dire basta, è ora di cambiare questa impostazione e pensare al benessere delle persone”. In piazza a Torino anche l’ex sindaca Chiara Appendino, deputata M5s: “Anche oggi studenti, lavoratori, medici e infermieri in piazza: è un segnale chiaro, di sfratto al governo”.