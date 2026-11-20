È partito da piazzale Ostiense ed è arrivato al Circo Massimo il corteo degli studenti delle scuole superiori scesi in piazza a Roma in occasione della mobilitazione europea degli studenti e dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Alla manifestazione partecipano circa 2mila persone. Durante il corteo, i manifestanti hanno compiuto un’azione dimostrativa cancellando il prezzo esposto su un distributore di benzina. A Piramide era presente anche l’attrice Anna Foglietta, che ha dichiarato: “Marciare per i diritti di chi in questo momento non ne ha è la cosa più importante”.