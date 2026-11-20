Azione dimostrativa degli studenti prima della partenza del corteo dalla sede de La Sapienza a Roma, in occasione dello sciopero degli studenti e di quello indetto dalla Cgil. In piazzale Aldo Moro sono state bruciate le bollette contro il caro vita, ma anche una copia del memorandum dell’accordo confederale tra sindacati e Confindustria. Anche una foto del ministro Crosetto con la scritta “Contro la finanziaria di guerra” è stata data alle fiamme, come anche quella del segretario generale della Cgil Maurizio Landini che stringe la mano a Giorgia Meloni. “Non ci rappresenta nessuno” hanno scandito gli studenti.