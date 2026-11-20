Nei momenti di tensione davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito, a Roma, tra manifestanti e polizia, alcuni ragazzi si sono frapposti tra gli agenti e il lancio di oggetti da parte di alcuni facinorosi. “Se gli agenti partono, la maggior parte di loro sono indifesi”, ha spiegato Marcos, uno dei giovani che sono andati a sedersi di fianco agli agenti. “Era per difendere” i manifestanti, “perché in mezzo a loro ci sono dei ragazzi. La polizia non è intervenuta” per farli spostare, “sono intervenuti i giornalisti per spostarci, mentre gli agenti ci chiedevano ‘ragazzi, siete sicuri?’”, ha concluso. Alcuni manifestanti avevano lanciato anche un cartello stradale contro le forze dell’ordine. In quel momento due ragazzi si sono seduti sui gradini del ministero accanto agli agenti schierati, mentre alcuni dei facinorosi gli gridavano ‘scemi, scemi’. Poco dopo, alcuni giornalisti sono andati a prendere i due ragazzi e li hanno allontanati dall’area a rischio mentre la tensione è calata e sono terminati i lanci di oggetti.