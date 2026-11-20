Un carro armato di cartone e le effigi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del premier israeliano Benjamin Netanyahu sono stati dati alle fiamme in piazza della Repubblica, a Milano, durante il corteo degli studenti per lo sciopero generale e studentesco. Le sagome di Trump e Netanyahu, raffigurati armati di fucile, avevano sfilato lungo il percorso partito da largo Cairoli, dietro lo striscione di testa “Fight for our future, not their wars”. Tra le richieste degli studenti, che sono scesi in piazza in migliaia, lo spostamento dei fondi destinati al riarmo verso istruzione e welfare.