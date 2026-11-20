Ergastolo definitivo per Gabriele Bianchi, accusato dell‘omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, Roma. È quanto deciso dai giudici della prima sezione penale di Cassazione. “Una sentenza che ci aspettavamo e non ci sorprende. Per chi ha subìto questa drammatica condotta vi è una sentenza che pone fine per sempre alla pagina giudiziaria. La sofferenza rimane”. Lo dice a LaPresse Domenico Marzi, avvocato della famiglia della vittima.

Carcere a vita già decretato da tempo per il fratello Marco

L’uomo era già stato condannato nel processo d’appello ter. Per il delitto erano definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.

Cosa è successo a Colleferro il 6 settembre 2020

Willy Monteiro, giovane chef, fu ucciso a 21 anni, dopo essere intervenuto per difendere un amico durante un’aggressione. Venne preso a calci e pugni da un gruppo di aggressori, morendo a causa delle gravissime lesioni riportate. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio e l’episodio è diventato un caso di cronaca molto seguito. Lo scorso settembre, nel quinto anniversario del delitto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è recato a Colleferro per onorare la memoria del giovane, definito “un italiano esemplare”.