È stato arrestato l’ex fidanzato di Maria Rita Valerio, uccisa 23 anni fa a Capurso, in provincia di Bari. La donna era una attrice barese molto nota in quegli anni per la sua partecipazione a una sit com. Scomparve e fu ritrovata tre giorni dopo in una campagna, riversa nel fango: la venticinquenne in fuga, era stata colpita 12 volte al capo con un bastone. Per molto tempo, gli investigatori dell’epoca, supposero che l’omicidio fosse legato ad ambienti omosessuali. Ma la rilettura degli atti e l’ascolto di centinaia di ore di intercettazioni hanno restituito un’altra fotografia di quanto accaduto.

L’arresto arriva al termine di una nuova indagine coordinata dalla procura di Bari e condotta dalla Polizia di Stato della locale Sezione di Polizia giudiziaria attraverso una rilettura critica degli elementi già acquisiti nel corso delle indagini. La convergenza degli elementi raccolti ha consentito agli investigatori di ricostruire un vero e proprio puzzle, un quadro indiziario ritenuto meritevole di approfondimento in sede cautelare che ha disposto la misura restrittiva eseguito nella giornata odierna. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio dinanzi al gip di Bari che ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare.