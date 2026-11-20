Nuova lunga audizione nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso a fine dicembre 2025. Negli uffici della Questura di Campobasso la Squadra Mobile ha ascoltato come persona informata sui fatti Antonello Di Vita, fratello di Gianni, marito di Antonella e padre di Sara. L’uomo, che vive a Torino ed è rientrato in Molise, e che era stato già sentito nella fase iniziale delle indagini, è stato sottoposto a Sommarie Informazioni Testimoniali per circa tre ore oggi negli uffici di via Tiberio, nell’ambito delle nuove audizioni con le quali gli investigatori stanno tornando su rapporti, frequentazioni e dinamiche familiari e sugli avvenimenti dei giorni precedenti ai malori. L’audizione arriva mentre a Berlino è in corso la seconda giornata di accertamenti tecnici irripetibili su cinque reperti prelevati il 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita. Nei laboratori del Robert Koch Institut gli specialisti stanno lavorando sui campioni ricavati dai reperti per la ricerca delle tossine del ricino. La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario contro ignoti per la morte di Sara, avvenuta il 27 dicembre 2025, e di Antonella, deceduta il giorno successivo.

Le tracce biologiche isolate a Berlino saranno analizzate in Italia da Scientifica

Saranno analizzate in Italia dalla Polizia Scientifica le tracce biologiche individuate durante gli accertamenti tecnici irripetibili in corso al Robert Koch Institut di Berlino su cinque reperti prelevati il 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Gli esami serviranno a stabilire a chi appartengano le tracce acquisite nel corso delle operazioni propedeutiche svolte ieri dagli specialisti italiani e tedeschi. La loro eventuale rilevanza investigativa dovrà essere valutata insieme all’esito degli esami per la ricerca delle tossine del ricino sui cinque reperti. Proprio la necessità di preservare impronte latenti e materiale biologico prima di procedere con queste analisi, che potrebbero danneggiare o eliminare elementi di interesse forense, aveva portato la Procura di Larino a disporre gli accertamenti irripetibili.Da questa mattina alle 8 gli specialisti sono nuovamente al lavoro nei laboratori del Robert Koch Institut. A Berlino sono presenti il dirigente della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano, personale della Mobile e della Polizia Scientifica e una consulente del Maugeri di Pavia, insieme agli esperti tedeschi. Sotto esame ci sono una borraccia, una bottiglia giallastra contenente liquido e sedimenti sul fondo, un sacchetto rosa con kefir trovato sulle scale, un cestino della spazzatura e un pacchetto con guanti da lavoro, cinque dei 131 reperti raccolti durante il sopralluogo del 30 luglio nell’abitazione di via Risorgimento.Le operazioni sono videoregistrate e i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Nel pomeriggio è previsto il rientro a Campobasso degli investigatori molisani. Sugli esiti delle attività svolte a Berlino viene mantenuto il massimo riserbo. La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario contro ignoti per la morte di Sara Di Vita, avvenuta il 27 dicembre 2025, e della madre Antonella Di Ielsi, deceduta il giorno successivo dopo l’intossicazione ricondotta alle tossine del ricino.