È durata oltre otto ore l’audizione di Antonello Di Vita, fratello di Gianni, ascoltato oggi dalla Squadra Mobile di Campobasso come persona informata sui fatti nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita per la ricina. Entrato negli uffici della Questura dopo le 9, Antonello Di Vita è uscito poco prima delle 18. Da quanto si apprende, sono stati ricostruiti in particolare i giorni precedenti al Natale 2025, con attenzione alla sera del 24 dicembre, quando Antonello Di Vita si trovava insieme alla moglie e alle figlie nella casa del fratello Gianni a Pietracatella. Gli investigatori avrebbero approfondito anche i rapporti tra le famiglie Di Vita e Di Ielsi e le relazioni con alcuni parenti, compresi quelli con i quali Antonella non avrebbe avuto rapporti particolarmente buoni. Elementi che si inseriscono nella ricostruzione delle frequentazioni e delle dinamiche familiari nei giorni precedenti ai malori.

Prima di entrare in Questura questa mattina, Antonello Di Vita aveva parlato ai microfoni de ‘La Vita in diretta’ e di Teleregione, auspicando che l’inchiesta possa arrivare a una svolta. “Magari adesso chiuderanno il cerchio e spero che oggi ci siano anche delle novità a riguardo”, aveva detto, lasciando però emergere l’incertezza della famiglia sugli sviluppi delle indagini: “Io non lo so. Chi lo sa? Se qualcuno lo sa, lo dica. Noi non lo sappiamo”. Antonello aveva inoltre difeso nettamente il fratello Gianni dai sospetti: “Lo sanno anche in Cina che mio fratello non poteva mai fare una cosa del genere”.

La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario contro ignoti per la morte di Sara, avvenuta il 27 dicembre 2025, e della madre Antonella, deceduta il giorno successivo in mattinata. Gianni Di Vita non è indagato per il duplice omicidio ed è persona offesa nel procedimento insieme alla figlia Alice.