I lavoratori sarebbero stati costretti a vivere in alloggi sovraffollati e sottoposti a violenze e intimidazioni

Due imprenditori del Trentino sono stati arrestati dalla Guardia di finanza per avere ridotto in schiavitù 16 lavoratori stranieri impiegati come braccianti in agricoltura. Le misure cautelari in carcere sono state emesse dalla procura che considera i due imprenditori “tra i principali responsabili di un articolato sistema di reclutamento di lavoratori extracomunitari, che, giunti sul territorio nazionale, venivano sottoposti a condizioni di vita e di lavoro fortemente degradanti, esposti a ripetute intimidazioni, violenze e vessazioni e costretti ad alloggiare in condizioni igienico sanitarie precarie e di sovraffollamento”.

Alloggi sovraffollati e condizioni di vita degradanti

L’indagine è nata a ottobre quando i finanzieri avevano arrestato due coniugi stranieri nell’ambito di una inchiesta sul caporalato in agricoltura. L’audizione delle persone offese, insieme alla documentazione sequestrata e agli elementi probatori raccolti dagli inquirenti, hanno portato il Tribunale di Trento a disporre le ulteriori misure. Secondo quanto emerso, i lavoratori venivano reclutati all’estero e, previo pagamento di circa 6.000 euro, raggiungevano l’Italia con la prospettiva di ottenere un’occupazione e migliorare le proprie condizioni economiche. Numerosi lavoratori, impossibilitati a sostenere tale esborso, contraevano un debito nei confronti di uno ‘sponsor’ che risultava poi esercitare una posizione di controllo e direzione nei loro confronti nell’ambito dell’attività lavorativa.

Giunti in Italia, il ‘capo’, anche lui straniero, e gli imprenditori proprietari dei fondi e dell’azienda agricola costringevano i lavoratori a dormire ammassati in alloggi ammalorati, a volte più di 20 in ambienti che al più avrebbero potuto ospitare sei persone: qualcuno appoggiava un materasso lungo il corridoio, altri sul tavolo della cucina, per tutti c’era un solo bagno.

Violenze, turni massacranti e stipendi trattenuti

“Le condizioni lavorative non erano migliori: dovevano lavorare secondo turnazioni definite dagli imprenditori in spregio ad ogni diritto del lavoratore, con pause risicate e con ritmi serrati – sottolineano le fiamme gialle – Ogni ora e mezza veniva suonata una campana, udibile da tutto il campo e ciascun raccoglitore doveva portare le casse di frutta su una pesa: se il peso era troppo basso, si passava alle maniere forti. Gli episodi di violenza si ripetevano con frequenza e in maniera esemplare: potevano essere decurtate ore di lavoro dalla presunta paga, potevano essere obbligati a rincasare a piedi, a prescindere dalle condizioni metereologiche, oppure venivano insultati e picchiati. Solo alcuni venivano pagati, sempre in misura inferiore al dovuto e solo dopo aver trattenuto una quota sostanziosa per il vitto e l’alloggio. Diversi di loro non venivano pagati poiché secondo quanto affermavano gli indagati dovevano restituire il debito che avevano contratto per venire in Italia, oltre che ripagare le spese sostenute per la loro permanenza”. Ad alcuni lavoratori erano stati tolti anche i passaporti e i documenti d’identità per impedire ogni tentativo di fuga.