Questa mattina, in un’abitazione di Mappano, in provincia di Torino, i Carabinieri della Sezione Operativa di Venaria e il personale sanitario del 118 sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso avanzata dai genitori di una bambina di 14 giorni trovata priva di sensi nel letto matrimoniale. Trasportata d’urgenza presso l’ospedale Maria Vittoria di Torino, la piccola è purtroppo deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. I Carabinieri della Sezione Operativa di Venaria, supportati dal personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (S.I.S.) del Comando Provinciale di Torino hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto. L’esame autoptico dovrà accertare le esatte cause del decesso.