Le violenze sarebbero iniziate tra il 2015 e il 2016, quando la vittima aveva sedici anni, e si sarebbero protratte fino al 2020

Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione padre Luigi Grisi, il prete accusato di violenza sessuale ai danni di un giovane che all’epoca dei primi fatti era un ministrante minorenne.

La condanna

Il collegio giudicante, dopo quasi tre ore di Camera di Consiglio, ha disposto per il religioso anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sul piano civile, l’imputato è stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro per la vittima e di 3.000 euro per l’associazione. La decisione giunge a conclusione del processo celebrato con il rito abbreviato condizionato all’esame della persona offesa.

Gli abusi

In sede di requisitoria, la Procura di Reggio Calabria aveva richiesto una condanna a otto anni, quattro mesi e 20 giorni di reclusione. I fatti al centro del procedimento affondano le radici nelle indagini condotte dai Carabinieri di Reggio Calabria, sfociate nel 2025 nell’arresto del sacerdote. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli abusi sarebbero iniziati tra il 2015 e il 2016 quando la vittima aveva sedici anni ed era impiegata come ministrante nella parrocchia, e si sarebbero protratti fino al 2020 attraverso un disegno di manipolazione psicologica e spirituale.