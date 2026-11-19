La polizia di Stato di Brindisi ha arrestato due persone, presunte responsabili dell’uccisione dell’imprenditore edile Gerardo Vero. L’accusa è quella di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il delitto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe maturato nel contesto delle dinamiche associative di tipo mafioso riferibili alla frangia “tuturanese” della Sacra Corona Unita e al clan capeggiato da Raffaele Martena. L’imprenditore, la sera del 7 dicembre 2014, era stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria abitazione a Tuturano. Le indagini, anche grazie alle dichiarazioni rese a distanza di anni da soggetti che hanno collaborato con la giustizia, hanno, infatti, disvelato la dinamica del fatto di sangue e il contesto in cui è maturato, riconducendo la genesi dell’omicidio a un debito non saldato da parte dell’imprenditore nei confronti del capo clan. Complessivamente sono quattro gli indagati.