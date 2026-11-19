Sulla barca avrebbero viaggiato circa 50 migranti, che sono stati soccorsi

Una bambina di sei anni sarebbe dispersa dopo un naufragio che è avvenuto al largo di Lampedusa. Sulla barca avrebbero viaggiato circa 50 migranti che sono stati soccorsi. La madre della piccola si trova in infermeria dove è assistita dal servizio psicosociale della Croce Rossa.

Il naufragio è avvenuto in una zona di responsabilità di Malta. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dall’autorità maltese che ha richiesto la cooperazione della Guardia costiera italiana. Il barchino in ferro, secondo quanto riferito dalle persone soccorse, sarebbe partito da Sfax, in Tunisia. Non ci sarebbero altri dispersi.