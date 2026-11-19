Rimpatriati con un volo charter partito da Malpensa 41 cittadini nordafricani, in un’operazione di contrasto all’immigrazione irregolare. Nell’ambito delle iniziative realizzate dalla Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere con il supporto dell’Agenzia Frontex, il rimpatrio è stato effettuato mediante un volo charter diretto verso il Paese di origine dei soggetti rimpatriati. Lo comunica la Polizia di Stato, sottolineando che a bordo del volo, partito da Milano Malpensa con scalo a Roma Fiumicino, erano presenti complessivamente 41 cittadini nordafricani, scortati da personale specializzato degli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, provenienti dai CPR o accompagnati dalle rispettive Questure. L’operazione di rimpatrio è stata monitorata da un rappresentante del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Gli stranieri accompagnati dalle Questure di Cuneo, Monza e Vercelli erano detenuti presso i rispettivi penitenziari, mentre un cittadino straniero accompagnato dalla Questura di Mantova era ricoverato presso la locale Struttura Psichiatrica REMS dal 5 settembre 2023, dopo essere stato detenuto a San Vittore (Milano), a seguito di condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale. La quasi totalità delle persone oggetto del provvedimento, si sottolinea, è gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché in materia di armi e di stupefacenti. Tra questi un cittadino straniero accompagnato dalla Questura di Cremona, espulso con decreto del Ministro dell’Interno del 12 novembre 2026 per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. Il soggetto era già monitorato sotto il profilo della sicurezza nazionale, dal luglio 2024, per adesione a ideologie riconducibili all’Islam radicale.