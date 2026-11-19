L’avvocato Massimo Lovati è stato convocato dal tribunale di Pavia, per il filone d’indagine della procura sul presunto passaggio di denaro che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe servito a ottenere nel 2017 l’archiviazione di Sempio nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. L’ex difensore di Andrea Sempio è stato sentito come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Lo ha accompagnato il suo legale, Fabrizio Gallo, che però non partecipa all’audizione. Sempio oggi è di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Ieri i magistrati avevano ascoltato l’avvocato Simone Grassi, che nel 2017 era tra i legali di Sempio, e l’ex carabiniere Giuseppe Spoto, che all’epoca aveva trascritto le intercettazioni della famiglia Sempio. Grassi era già stato sentito dalla procura di Brescia e non ha rilasciato dichiarazioni né all’ingresso né all’uscita.

“Sto bene. Ho pranzato, ho bevuto buon vino” ha detto Lovati ai cronisti che gli chiedevano come stesse, arrivando poco dopo le 15 al Palazzo di giustizia di Pavia. Lovati è stato convocato in procura dal procuratore aggiunto Stefano Civardi ed è sentito dalla pm De Stefano come persona informata sui fatti, nell’inchiesta sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all’archiviazione della prima indagine su Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Alla domanda se fosse pronto a raccontare la sua verità, il legale ha risposto: “C’è l’obbligo di dire la verità, come testimone”.

Avvocato Gallo: “Possibile che sganceremo una bomba”

“È possibile che sganceremo una bomba”. Lo ha detto l’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, al Palazzo di giustizia di Pavia, dove oggi l’ex difensore di Andrea Sempio è ascoltato in procura come persona informata sui fatti. Lovati è stato convocato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi ed è sentito dalla pm De Stefano, nell’inchiesta sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all’archiviazione della prima indagine su Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Arrivando in tribunale, Lovati aveva escluso accordi illeciti a livello di polizia giudiziaria e aveva confermato di essere stato pagato in contanti dalla famiglia Sempio.

Lovati : “Contanti, 50mila euro e nessun accordo illecito”

“I soldi erano in contanti perché io li volevo in contanti”. Così l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio fino all’ottobre 2025, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dei pagamenti ricevuti dalla famiglia Sempio, poco prima di essere ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti. La cifra, ha spiegato, l’aveva stabilita lui. “50 mila euro più o meno, 50 mila fino all’udienza preliminare”, ha detto. Lovati ha ricordato che l’incarico iniziale era stato preso dall’avvocato Soldani e che lui era arrivato dopo. “Noi rispondiamo dei 15.000 che ho preso io, naturalmente”, ha aggiunto. Ai cronisti che citavano le intercettazioni da cui emergerebbe il dubbio dello stesso Sempio che parte del denaro potesse essere servito a pagare dei carabinieri per avere informazioni sull’indagine, il legale ha replicato chiedendo “Per ottenere che cosa?”. Lovati ha escluso che ci siano stati accordi illeciti a livello di polizia giudiziaria, definendo l’ipotesi una barzelletta. Sulla differenza tra i circa 50mila euro concordati e i 56mila che risulterebbero dai pizzini, ha sostenuto che a spenderli sarebbero stati i Sempio, ricordando che la famiglia si era fatta prestare 60mila euro.