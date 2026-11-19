Gli attacchi da parte di hacker con l’intrusione in sistemi informatici complessi e gli allarmi bomba “potrebbero essere accomunate da un unico obiettivo che è quello di destabilizzare, alterare il normale svolgimento della vita quotidiana, sovraccaricare gli apparati dello Stato e colpire la credibilità delle istituzioni”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa alla Camera. “C’è piena consapevolezza, anche a livello europeo che è necessaria una risposta comune. Queste minacce attraversano i confini nazionali e nessun Paese può pensare di affrontarle isolatamente. Dobbiamo fare in modo di non prestarci al gioco di chi vuole creare il caos, ma ciò non vuol dire non comprendere lo stato d’animo delle famiglie e degli insegnanti, che mi sento di rassicurare: ogni segnalazione verrà sempre esaminata con la massima attenzione”.

Negli episodi che hanno riguardato i falsi allarme nelle scuole, ha proseguito Piantedosi, “l’intervento immediato e capillare delle Forze di polizia e dei nuclei artificieri su tutto il territorio ha permesso di verificare ogni singola segnalazione, confermandone l’assoluta infondatezza. Non si è mai verificato alcun pericolo materiale, né alcun rischio concreto per l’incolumità dei nostri ragazzi. Non vi è alcuna emergenza in atto tale da minacciare concretamente la sicurezza nazionale. Se, quindi, da un lato, vanno evitati allarmismi infondati, dall’altro sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno che abbiamo di fronte”.

Piantedosi: “Aperto procedimento per procurato allarme”

“Nell’immediatezza dei fatti, sotto il coordinamento delle Procure competenti, a partire dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è stata attivata la Polizia Postale per tracciare i flussi informatici, identificare i responsabili materiali e gli eventuali mandanti. Attualmente, sono stati aperti procedimenti penali per procurato allarme a carico di ignoti. Siamo di fronte – ha proseguito il ministro – a operazioni ostili che puntano a ottenere il massimo effetto mediatico ed emotivo, sfruttando la facilità tecnica delle comunicazioni anonime. A questo quadro si affianca, come l’esperienza investigativa suggerisce, l’inevitabile fenomeno dell’emulazione e l’azione di singoli mitomani pronti a inserirsi nella scia mediatica per amplificare il senso di disorientamento e di insicurezza. La responsabilità istituzionale ci impone, da un lato, di effettuare analisi nel modo più ampio possibile, dall’altro, di mantenere una linea di azione equilibrata e razionale nell’individuare soluzioni a breve e a medio termine. Se è evidente, come ho detto, che la finalità unica di queste azioni è volta alla destabilizzazione e a incidere sulla reputazione delle istituzioni, è ancora prematuro attribuirne la responsabilità alla regia di uno o più soggetti ostili tra loro strutturalmente coordinati”.

Piantedosi: “Dopo la direttiva una sola evacuazione”

“Per offrire una misura dell’impatto della mia direttiva del 13 novembre scorso, informo, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, l’11 novembre, gli istituti interessati sono stati più di 6 mila e le evacuazioni segnalate 2 mila 455. Il giorno dopo, gli istituti scolastici interessati sono stati 3 mila 778 e le evacuazioni 77. Nella giornata del 16 novembre, cioè dopo la direttiva, l’invio di mail ha interessato quasi 7 mila 500 istituti e risulta effettuata una sola evacuazione. Il calo delle evacuazioni registrato il 12 novembre rispetto al giorno precedente è stato del 96,9 per cento, dato che supera il 99,9 per cento il 16 novembre, giornata che ha visto il maggior numero di scuole interessate”, ha concluso Piantedosi.

“Stato non può assumere hacker? Tesi infondata”

“Mi sia consentito di evidenziare come la pubblicazione del bando per l’assunzione di 300 nuovi ispettori informatici per la Polizia di Stato smentisce, con la concretezza dei fatti, la fantasiosa, quanto infondata tesi, circolata nei giorni scorsi, secondo cui avrei sostenuto l’impossibilità o l’inopportunità per lo Stato di assumere hacker ed esperti informatici per rafforzare la cybersicurezza. La realtà è esattamente opposta: attrarre le migliori professionalità del settore e metterle al servizio della sicurezza nazionale è una priorità che questo Governo persegue da tempo”, aggiunge Piantedosi.

“Sul piano degli investimenti nella cybersicurezza, sottolineo che nella legge di bilancio per il 2027, la dotazione registra un aumento complessivo di circa 96 milioni di euro, passando da circa 203 milioni del 2026 a circa 299 del 2027. Voglio anche evidenziare che gli investimenti in questo settore sono spesso alimentati non solo con fondi ad hoc, ma anche attraverso linee di finanziamento ordinarie”.