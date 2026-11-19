L’uomo, identificato con le iniziali G.B., ha smentito qualsiasi coinvolgimento. Qualcuno gli avrebbe sottratto l’identità digitale

Svolta nelle indagini su Mikhail Andropov, lo pseudonimo usato come firma nelle mail inviate alle scuole italiane con gli allarmi bomba che hanno costretto nei giorni scorsi a effettuare migliaia di controlli ed evacuazioni. È stato identificato, negli Stati Uniti, il firmatario delle mail: lo ha reso noto la polizia, ma a stretto giro l’Fbi ha fatto sapere che non sono partite da lui le mail di minaccia. Il mittente, identificato con le iniziali G.B., è stato localizzato a Phoenix, in Arizona.

Qualcuno avrebbe sottratto l’identità digitale a Mikhail Andropov

Durante le indagini “un importante elemento investigativo – spiega la polizia – è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, ha approfondito il contenuto di una Pec, ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington D.C., con la quale il mittente denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale“. In sostanza, chi ha mandato le mail avrebbe sottratto l’identità digitale del cittadino dell’Arizona.

Nella comunicazione, lo statunitense, presentatosi come G.B., dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di “utilizzare online lo pseudonimo ‘Mikhail Andropov’ per ragioni di sicurezza personale. Riferiva, inoltre, di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole, precisando di essere completamente estraneo ai fatti”.

Controlli dei carabinieri in una scuola di Roma dopo gli allarmi bomba, 12 novembre 2026 (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Fondamentale la cooperazione internazionale

Gli elementi investigativi acquisiti dal Centro Operativo di Napoli hanno consentito di attivare i canali di cooperazione internazionale di polizia. Infatti, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è riuscito a identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo proprio a Phoenix, in Arizona. “L’individuazione di G.B. – spiega ancora la polizia – è stata resa possibile anche grazie al fondamentale scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia con le autorità statunitensi assicurato dallo Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del ministero dell’Interno.

L’Fbi “ha smentito qualsiasi coinvolgimento”

Il soggetto, sentito dall’Fbi e da personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato di aver inoltrato l’e-mail all’Ambasciata italiana a Washington e al Cosc di Napoli, nonché di utilizzare online lo pseudonimo ‘Mikhail Andropov’”. Subito dopo, L’Fbi “ha smentito qualsiasi coinvolgimento” di G.B. “nell’invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani”.

Indagini ancora in corso per risalire al vero autore degli allarmi bomba

“Le indagini sono tuttora in corso – spiega ancora la polizia – e proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente, con l’obiettivo di individuare i responsabili dell’invio massivo delle email, ricostruire la provenienza delle comunicazioni e accertare ogni eventuale collegamento tra gli episodi, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia”. Non si ferma dunque l’indagine per risalire al vero autore delle mail che hanno gettato nel caos, nelle giornate dell’11, 12 e 16 novembre, oltre 10mila istituti scolastici italiani.