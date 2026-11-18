La madre e il padre erano accusati di non aver sottoposto il giovane alle cure adeguate e di aver seguito il “metodo Hamer”

La Corte d’Assise di Vicenza ha condannato a due anni, con la sospensione condizionale della pena, i genitori di Francesco Gianello, ragazzo di 14 anni morto nel gennaio 2024 per un osteosarcoma al femore. La madre e il padre erano accusati di non aver sottoposto il giovane alle cure adeguate e di aver seguito il “metodo Hamer”. Il Tribunale ha riqualificato il reato da omicidio volontario a omicidio colposo.

“La Corte – spiega a LaPresse il legale della coppia, Lino Roetta – ha accolto una delle nostre richieste subordinate e non ha accolto quelle del pm”. Per quanto riguarda invece la possibilità di un ricorso il legale afferma: “Aspettiamo le motivazioni della sentenza”.

Il “Metodo Hamer” al centro della vicenda

Al centro della vicenda, dunque, il “Metodo Hamer”. Noto anche come “Nuova Medicina Germanica”, prende il nome da Ryke Geerd Hamer, medico tedesco internista, che era convinto che ogni malattia rappresentasse in realtà la manifestazione di un conflitto psichico. I trattamenti proposti in base al suo metodo, mai dimostrato scientificamente, prevedono la risoluzione della tensione psicologica alla base del problema, senza bisogno di farmaci o di altre terapie organiche, considerate inutili e dannose. Hamer riteneva che il cancro non fosse, di per sé, una malattia mortale.

“Gli hameriani sono molto subdoli, ti fanno fare un percorso che alla fine nella tua testa è logico. Se dicono che, per avere quella malattia, sicuramente c’è stato un incidente stradale nella mia vita, e in effetti c’è stato, accendono una lampadina che mi sconvolge e mi fa pensare sia tutto vero”, spiegava Di Grazia a la Salute di LaPresse. Un po’ “come i chiromanti, fanno arrivare me stesso alla conclusione e quindi io la vedo come logica, evidente. Ed è sconvolgente anche l’espiazione di quel trauma; devo soffrire senza dire nulla, sopportare: più sopporto prima guarisco”.

Come sottolinea l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) “la teoria alla base del Metodo Hamer non ha nulla di scientifico, e anzi contraddice molto di ciò che si sa essere dimostrato sul funzionamento del corpo umano e sullo sviluppo delle patologie tumorali”.