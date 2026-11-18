Ha confessato durante il trasporto in auto da parte delle forze dell’ordine, il figlio di Assunta Abbruzzese, 50 anni uccisa ad Angri, nel salernitano, il 16 novembre. Fin dai primi momenti dopo l’omicidio era ricercato uno dei due figli della donna, convivente, Giuliano Abbruzzese, 28 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce. E’ stato individuato dai carabinieri di Nocera Inferiore in un bed and breakfast nei pressi della stazione centrale di Napoli. Dopo essere stato ascoltato, successivamente ha reso dichiarazioni spontanee, ammettendo le proprie responsabilità.