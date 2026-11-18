È terminata al Palazzo di giustizia di Pavia l’audizione di Simone Grassi, ex avvocato di Andrea Sempio, cominciata intorno alle 9.30. All’uscita il legale ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti e alle troupe in attesa. Grassi è stato sentito dalla procura come persona informata sui fatti nell’inchiesta sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all’archiviazione della prima indagine su Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.