È cominciata al Palazzo di giustizia di Pavia l’audizione di Simone Grassi, ex avvocato di Andrea Sempio. Grassi è arrivato intorno alle 9.30 e non ha rilasciato dichiarazioni alle numerose troupe televisive e ai giornalisti in attesa davanti all’ingresso. È stato convocato dalla procura come persona informata sui fatti nell’inchiesta sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all’archiviazione della prima indagine su Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Per oggi è prevista anche l’audizione di Giuseppe Spoto, ex carabiniere della squadra di polizia giudiziaria in servizio all’epoca alla procura di Pavia. Domani toccherà a Massimo Lovati, l’altro legale che ha assistito Sempio fino a ottobre 2025. Come persone informate sui fatti, vengono ascoltati senza la presenza di un avvocato.

Il protutore legale di Stasi: “Indagini del 2007 pasticciate”

“Pasticciate. Questo è il commento”. Così l’avvocato Giuseppe Colli, ex sindaco di Cilavegna e oggi protutore legale di Alberto Stasi, ha descritto con una sola parola le indagini del 2007 sull’omicidio di Chiara Poggi. Colli ha parlato con i cronisti fuori dal Palazzo di giustizia di Pavia, nel giorno delle audizioni in procura dell’ex avvocato di Andrea Sempio, Simone Grassi, e dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto. Il legale ha ricordato di aver creduto da subito nell’innocenza di Stasi. “Io avevo la convinzione allora che fosse innocente”, ha spiegato, aggiungendo di esserne oggi ancora più convinto. “Cade proprio il presupposto di fondo che era a fondamento di quelle condanne”, ha detto, perché “in realtà è tutto un altro cinema”. Alla domanda se ci siano gli elementi per una revisione del processo ha risposto “assolutamente sì”. Per Colli le prove a favore di Stasi c’erano già all’epoca, come dimostrano le due assoluzioni, in primo grado con il giudice Vitelli e nel primo processo d’appello. “C’erano elementi che permettevano di assolvere Alberto Stasi”, ha sottolineato. L’avvocato non ha voluto commentare la posizione di Sempio, rimandando ai suoi legali. Stasi, ha raccontato, è sereno come sempre, forte della sua innocenza. Sugli sviluppi delle nuove indagini il protutore non ha dubbi. “Aggiungeranno elementi di certezza sulla sua innocenza”, ha concluso.