“La Procura nazionale antimafia, rivolgendosi direttamente al presidente, è intervenuta per riportare le attività della commissione nei binari previsti dalla legge anche riguardo al tema della esposizione mediatica”. Lo dice, interpellato da LaPresse, l’avvocato Fabio Pisillo, difensore di Giuseppe Mussari, dopo che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, è intervenuto sui metodi della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’allora capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, avvenuta a Siena il 6 marzo 2013.

Morte David Rossi, Commissione d’inchiesta ha svelato i nomi di presunti mandante e organizzatore

Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, la mattina del 19 ottobre scorso ha fatto i nomi dei presunti responsabili della morte del manager, precipitato dalla finestra del suo ufficio, nella sede di Mps a Rocca Salimbeni, a Siena.

“L’Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell’ambito di alcuni colloqui con detenuti e in base agli elementi acquisiti della Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di Davide Rossi e il signor Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”, ha detto Vinci. “Abbiamo deciso di trasmettere gli atti. Invieremo tutta la documentazione alla Procura. L’autorità giudiziaria saprà come muoversi”, ha aggiunto.