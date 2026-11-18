Un ultraleggero è precipitato oggi, intorno alle 14.50, in frazione Barcuzzi, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Dalle prime informazioni ci sarebbe un morto, un uomo la cui età e identità è ancora in fase di accertamento, che era a bordo del velivolo e di cui i soccorritori al loro arrivo hanno potuto solo constatare il decesso. Al momento sono in corso le operazioni di ricognizione aerea dell’area per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. Sul posto, oltre a elisoccorso, automedica, e ambulanza, anche il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L’ultraleggero è stato ritrovato nelle campagne di Bedizzole. Il velivolo, che sarebbe dovuto atterrare presso l’Aeroclub di Bedizzole ma che era scomparso dai radar della Torre di controllo, è caduto per cause al momento ancora ignote. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano. A bordo solo pilota, morto nello schianto.