Home > Cronaca > Almasri, procuratore della Cpi: “In Libia è libero e incontra chi vuole, non sta affrontando la giustizia”

Il generale libico Osama Almasri Njeem, accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, sarebbe ancora in stato di libertà. Lo ha fatto sapere il procuratore ad interim della Corte penale internazionale (Cpi) Mame Mandiaye Niang.

Il procuratore ha informato il Consiglio di sicurezza dell’Onu che “i giudici della Cpi hanno confermato la giurisdizione della Corte nel caso contro il sospettato libico Osama Elmasry Njeem”, il generale Almasri – ex direttore del carcere di Mitiga accusato di crimini di guerra e crimini contro l’umanità fra cui omicidio, tortura e stupro – e ha aggiunto che, nonostante le notizie relative a una condanna in Libia, il suo ufficio ha informazioni secondo cui Almasri resta libero. “Sappiamo molto chiaramente che il signor Njeem gode ancora di una totale libertà e incontra chi vuole, compresi autorità e ministri. È con famiglia e amici, dunque pensiamo che non stia affrontando la giustizia”, ha dichiarato Niang.