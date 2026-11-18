È stato identificato negli Stati Uniti Mikhail Andropov, il firmatario degli allarmi bomba inviati nei giorni scorsi a numerose scuole italiane. Lo ha individuato la polizia per la sicurezza cibernetica, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, nell’ambito delle indagini sugli allarmi. Tutto nasce da una pec ricevuta dall’ambasciata italiana a Washington, in cui l’uomo denunciava l’utilizzo improprio della sua identità digitale e di essere stato contattato sui social da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole. L’FBI ha smentito qualsiasi suo coinvolgimento nell’invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani.

L’utente Mikhail Andropov localizzato a Phoenix

Il mittente, G.B., è stato localizzato Phoenix, in Arizona. Durante le indagini “un importante elemento investigativo è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, ha approfondito il contenuto di una pec, ricevuta anche dall’ambasciata italiana a Washington D.C., con la quale il mittente denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale”, si legge nel comunicato della polizia di Stato.

È completamente estraneo ai fatti

“Nella comunicazione, il soggetto, presentatosi come G. B., dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo ‘Mikhail Andropov’ per ragioni di sicurezza personale. Riferiva, inoltre, di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole, precisando di essere completamente estraneo ai fatti. Gli elementi investigativi acquisiti dal Centro Operativo di Napoli hanno consentito di attivare tempestivamente i canali di cooperazione internazionale di polizia. Infatti, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è riuscito ad identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo a Phoenix, in Arizona (USA)”.

Fondamentale la cooperazione tra polizia e autorità statunitensi

“L’individuazione di G.B. – si legge ancora nel comunicato – è stata resa possibile anche grazie al fondamentale scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia con le autorità statunitensi assicurato dallo S.C.I.P., il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno. Il soggetto, sentito dall’FBI e da personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato di aver inoltrato l’e-mail all’ambasciata italiana a Washington e al C.O.S.C. di Napoli, nonché di utilizzare online lo pseudonimo ‘Mikhail Andropov’”.