Sequestro amministrativo di valuta all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dove Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno fermato un cittadino giordano diretto ad Amman. L’uomo, proveniente da Nizza, nascondeva nel bagaglio a mano 93mila euro e 39.900 dollari, per un valore complessivo di circa 127mila euro. Il denaro, suddiviso in mazzetti e occultato tra gli effetti personali, era destinato a essere trasferito fuori dall’Italia e dall’Unione Europea senza la dichiarazione obbligatoria. La normativa prevede l’obbligo di dichiarazione per il trasporto transfrontaliero di somme pari o superiori a 10mila euro. In applicazione del decreto legislativo 195/2008, è stato disposto il sequestro del 100% della somma eccedente la soglia consentita, per un totale di 117mila euro.