“Le indagini svolte hanno consentito di raccogliere elementi che, pur allo stato insuscettibili di fondare una pronuncia cautelare, hanno certamente aperto, nel solco di quanto accertato nel processo sul depistaggio delle indagini di via d’Amelio, nuove prospettive sul contesto e sulla possibile ‘cabina di regia’ dietro le stragi del 1992“. È quanto scrive la gip Giulia Zappalà del Tribunale di Caltanissetta nel provvedimento con cui ha respinto la richiesta di arresto per l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro avanzata dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro è accusato di depistaggio sull’inchiesta sulla strage di via d’Amelio.

“Le indagini sinora svolte non consentono di affermare, con giudizio di gravità indiziaria” che “le condotte siano state finalizzate a sviare le investigazioni” sui “fatti” che “erano oggetto del presente procedimento”, ha aggiunto la gip.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio (Foto Valentina Stefanelli/LaPresse)

Nordio: “Cautela ma grande disagio per rinnovazione inchieste”

“È ovvio che il ministro della giustizia deve essere particolarmente cauto, riservato quando vi è un’indagine in corso”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo a RaiNews24. Come cittadino e anche come rappresentante delle istituzioni, ovviamente rilievo il grande disagio che si prova di fronte a queste rinnovazioni di inchieste che, come abbiamo visto anche con Garlasco, a distanza di parecchi anni ripropongono altre verità. Poi ovviamente su aspetti patologici che vadano al di là di quello che è l’errore giudiziario, che, come sappiamo, è sempre in agguato, beh, altri eventuali aspetti patologici saranno accertati dalla magistratura. Posso soltanto dire che la magistratura di Caltanissetta sta operando in modo molto rigoroso e molto serio”, ha concluso.

Fiammetta Borsellino: “Potevano fermare fango, non lo fecero”

“Da lui e altri ci aspetteremmo almeno una ammissione di colpa. Invece, sembra normale avere mantenuto l’allora capo della Mobile di Palermo, un bandito come La Barbera, a condurre indagini senza essersi accorti delle avvisaglie. Da Scarantino in poi. Avrebbero dovuto avere l’onestà di fermare quel fiume di fango“, ha detto, in una intervista al Corriere della Sera, Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino.

Fiammetta Borsellino (Foto LaPresse)

“Queste persone sono moralmente deplorevoli. Non ho bisogno che me lo dica un giudice. Loro avevano la possibilità, occhi, facoltà e competenze per frenare tutto questo, per bloccare il depistaggio più grossolano della storia d’Italia. E non lo hanno fatto – ha proseguito – Oltre De Gennaro, di tutti gli alti vertici del tempo. Di apparati investigativi e giudiziari che piazzavano nei posti chiave personaggi incompetenti che non avevano mai sentito parlare di mafia. Ampio il ventaglio di possi-bili traditori ad altissimo livello. Non mi stupirebbe se uscisse il nome del ministro che avrebbe dovuto fermare tutto questo”. “Ho pienissimo rispetto per ciò che sta facendo la Procura di Caltanissetta. Difficile, dopo tanti anni. Soprattutto quando non si gode della collaborazione di chi dovrebbe parlare. Dovrebbe esserci la coda di chi diceva di essere vicino e amico di Paolo Borsellino. Ma ognuno si preoccupa di difendere la propria posizione personale. Tutti zitti. De Gennaro compreso”, ha concluso.