“Lasciatemi però esprimere un ultimo augurio, ricordando il contributo che l’Università ha offerto nell’elaborazione della Carta costituzionale e con la formazione di tante personalità che hanno segnato in questi decenni lo sviluppo economico e sociale del Paese. Vorrei un analogo sforzo per l’Europa, che ha urgente bisogno di rilanciare il processo di unificazione per la sua crescita e per non far mancare il suo decisivo contributo di umanesimo in un mondo che registra tanta instabilità”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, all’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 dell’Università Cattolica a Milano, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Zuppi ha ricordato che la rettrice dell’ateneo presiede anche l’organizzazione che riunisce oltre 60 università cattoliche d’Europa, “quindi è una responsabilità in più”. Il cardinale ha poi citato le parole di Papa Leone a Metz, la città di Robert Schuman. “Ai giovani dico: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore, nelle vostre relazioni, nella vostra famiglia, nelle scuole, nelle università, nella vita delle vostre città, nei vostri Paesi, di tutta l’Europa. Siate costruttori di comunità e con voi l’Europa, saldamente radicata, continuerà a fiorire e a ispirare il mondo intero”, ha concluso.