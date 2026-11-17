Non si ferma l’indagine della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage mafiosa di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Dopo le perquisizioni nei confronti dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e di altre cinque persone, i magistrati nisseni hanno notificato un avviso di garanzia all’ex capo della Polizia. Ad alcuni l’avviso di garanzia era stato notificato contestualmente alla perquisizione. Per altri, tra cui De Gennaro, solo ieri.

Nel frattempo, i carabinieri del Ros stanno esaminando il materiale cartaceo e informatico sequestrato, alla ricerca di documenti che sarebbero stati occultati. Nei prossimi giorni saranno ascoltati alcuni testimoni. Rigettate invece dal Gip tutte le richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura: per De Gennaro, infatti, erano stati chiesti gli arresti domiciliari insieme a Francesco Pacetto – ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore – e Salvatore Contorno, collaboratore di giustizia; custodia cautelare in carcere per Donatella Peruzzi, in servizio al Dis, e sospensione dalle funzioni per Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia. I pm hanno presentato appello e il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha notificato agli interessati il provvedimento di fissazione dell’udienza.

Le contestazioni avanzate

Le contestazioni riguardano due ipotesi di depistaggio. La prima coinvolge De Gennaro, il suo collaboratore Francesco Pacetto e Massimo Carnicelli, accusati di avere indotto Salvatore Contorno, storico esponente mafioso ed ex collaboratore di giustizia, a non rendere dichiarazioni ai magistrati. La seconda, di natura materiale, riguarda De Gennaro, Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis, e Carnicelli, che avrebbero occultato documentazione cartacea e informatica dopo le perquisizioni del settembre 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, affidandone una parte anche al marito della Peruzzi. Secondo gli ulteriori accertamenti, De Gennaro e la funzionaria avrebbero successivamente distrutto altri documenti, conservando soltanto articoli di stampa e materiale ritenuto di scarso rilievo.

Sul depistaggio materiale il gip ha circoscritto l’ipotesi di reato, ritenendola configurabile soltanto se fosse dimostrato che l’occultamento e la distruzione dei documenti erano finalizzati alla sottrazione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il giudice ha quindi escluso, ai fini della valutazione cautelare, che possano rilevare gli eventuali collegamenti con il ritorno di Contorno a Palermo, l’anonimo del Corvo, le stragi del 1992 e il depistaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino, pur tutti indicati nell’incolpazione provvisoria. Ora si attende la pronuncia del Tribunale del Riesame. Il pool stragi di Caltanissetta indaga su quattro filoni: il furto dell’agenda rossa, le logge deviate, mafia appalti e la pista nera. Le ultime indagini confermerebbero quanto sostengono i figli di Borsellino, ovvero che il magistrato era interessato a sviluppare le indagini su mafia e appalti.