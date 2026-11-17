Alcuni colpi esplosi all’interno del parcheggio Saba di Villa Borghese è l’antefatto che ha visto gli investigatori della Polizia di Stato eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un romano di 26 anni, rifugiatosi in Spagna subito dopo il tentato omicidio. La misura è stata emessa al termine di un’articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile capitolina e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Gli impianti di video-sorveglianza del parcheggio hanno restituito la dinamica dei fatti, allorchè uno scooter, poco prima delle sei di un mattino della fine di aprile del 2025, ha fatto accesso al parcheggio a pagamento di Villa Borghese bypassando le procedure di ingresso.

Intercettato dagli addetti alla vigilanza del parcheggio, ne è nato un alterco sfociato con l’estrazione dell’arma da parte dello scooterista, che nonostante gli appelli a desistere anche di una terza persona, non ha esitato ad esplodere alcuni colpi nella direzione di uno degli operatori in servizio presso l’autorimessa. Dalle evidenze investigative emerse nel corso delle indagini, lo scooter è risultato provento di furto, per la cui motivazione è stato abbandonato senza esitazione dagli autori del gesto delittuoso all’interno del garage.

L’allontanamento dal sito è quindi avvenuto a bordo di un’auto noleggiata da un terzo, il cui utilizzatore è stato poi indagato, nella medesima cornice investigativa, per favoreggiamento personale. Le ricostruzioni testimoniali cristallizzate dagli investigatori hanno consentito poi di risalire ad un diverbio che l’autore degli spari avrebbe avuto, prima all’interno e poi all’esterno, con gli addetti alla sicurezza di un locale posto nelle immediate vicinanze del parcheggio, sebbene tale circostanza, non sia, allo stato, apparsa connessa a quanto avvenuto all’interno dell’autorimessa. Le indagini hanno quindi restituito un patrimonio indiziario in ragione del quale il Giudice per le indagini preliminari competente, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’indagato, resosi inizialmente irreperibile, è stato rintracciato a Ibiza, dalla Guardia Civil in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale dando così seguito al mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria italiana. Nella tarda serata del 10 novembre, scortato da personale SCIP, è sbarcato presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, per essere trasferito presso una struttura detentiva della Capitale. All’uomo vengono contestati i reati di tentato omicidio, ricettazione, nonché porto abusivo di armi.