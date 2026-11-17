La manifestazione di Roma sarà conclusa da Maurizio Landini

Per lo sciopero generale del 20 novembre la mobilitazione della Cgil attraverserà tutto il Paese con 100 piazze tra manifestazioni, cortei e comizi. Previsti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

A Roma concluderà Landini

La manifestazione di Roma, con concentramento previsto alle ore 9:30 a Piazza Vittorio, sarà conclusa dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Per la segreteria confederale della Cgil Daniela Barbaresi concluderà la manifestazione di Perugia, Michele De Palma quella di Bologna, Christian Ferrari la manifestazione regionale della Sardegna a Cagliari, Stefania Filetti sarà a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.