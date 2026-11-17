Importanti passi avanti sono stati compiuti nell’indagine della Procura di Larino sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e di Sara Di Vita, madre e figlia 15enne avvelenate con la ricina a Pietracatella e morte il 28 e il 27 dicembre 2025 . È quanto si apprende da fonti molto vicine agli investigatori, mentre proseguono le audizioni della Squadra Mobile di Campobasso per ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti ai malori e chiarire gli elementi raccolti in quasi undici mesi di indagini. Il fascicolo per duplice omicidio volontario resta formalmente a carico di ignoti. Un’indicazione che il quadro investigativo stia evolvendo arriva anche dalle parole di Giovanna Campolieti, cognata di Antonella Di Ielsi, ascoltata questa mattina in Questura come persona informata sui fatti insieme a Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella. Alla domanda se siano stati fatti passi avanti nell’inchiesta, Campolieti ha risposto parlando con i cronisti: “Assolutamente”. “Sono molto più serena e fiduciosa”, ha aggiunto al termine della Sit, senza entrare nel merito del contenuto dell’audizione ma ribadendo di essere certa che si tratti di omicidio.

Sentiti in Questura il padre e la cognata di Antonella

Le nuove audizioni della Squadra Mobile si sono tenute questa mattina. Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno di Sara, e Giovanna Campolieti, cognata della donna sono arrivati intorno alle 10 negli uffici di via Tiberio e sono stati sentiti come persone informate sui fatti separatamente per due ore e 40 minuti, nell’ambito delle Sit. Le audizioni dei familiari, entrambi già ascoltati nella fase iniziale delle indagini, rientrano nella nuova serie di testimonianze raccolte dalla Squadra Mobile guidata da Marco Graziano per ricostruire rapporti, frequentazioni della famiglia e quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti ai malori.

Il pranzo della vigilia di Natale

Nell’abitazione di Salvatore Di Ielsi a Pietracatella si è svolto il pranzo della vigilia di Natale, uno dei momenti ricostruiti nell’inchiesta insieme alla cena del 23 e a quella del 25 dicembre. Al pranzo del 24 erano presenti Antonella Di Ielsi, Gianni, Sara e Alice Di Vita, Salvatore e il figlio Luigi Di Ielsi, quindi sua moglie Giovanna Campolieti e la figlia di tre anni e mezzo. Tra i cibi consumati, come risulta dagli atti, vongole, cozze e seppie o calamari con patate. Le vongole erano state preparate da Antonella e una parte era stata consumata anche da Antonio Di Vita, fratello di Gianni, che non partecipò al pranzo. La Procura di Larino sta procedendo agli accertamenti per identificare il vettore del veleno della ricina, riscontrato dal Maugeri di Pavia nei campioni biologici pre e post mortem di mamma e figlia.

Gli accertamenti irripetibili a Berlino

Intanto giovedì 19 e venerdì 20 novembre l’inchiesta si sposterà a Berlino. Nei laboratori del Robert Koch Institut sono in programma accertamenti tecnici irripetibili su cinque dei 131 reperti prelevati il 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita. La Squadra Mobile e la Polizia Scientifica di Campobasso, con la collaborazione della polizia tedesca, cercheranno impronte latenti e tracce biologiche su una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti, un sacchetto con kefir prelevato dalle scale della casa di via Risorgimento, un cestino della spazzatura e un pacchetto con guanti da lavoro, prima delle ulteriori analisi per la ricerca della ricina.