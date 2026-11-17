La maggioranza, secondo quanto si apprende, presenterà un emendamento al decreto recante ‘disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile’ al vaglio della Camera riguardante il divieto di accesso alle piattaforme social da parte dei minori. La norma, come anticipato da Repubblica e confermata da fonti parlamentari, prevede il divieto per i ragazzi fino a tredici anni, con la possibilità invece per chi ha dai 13 ai 16 anni di poter avere un account gestito però da un genitore. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade domani.

Psicologi: “Bene emendamento, ora nasca osservatorio nazionale”

“Riteniamo condivisibile la proposta di introdurre un limite di età per l’accesso ai social network. Le evidenze scientifiche ci indicano quanto sia importante proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi connessi a un utilizzo precoce e non regolato delle piattaforme digitali”. Così Ivan Iacob, segretario generale di Aupi, Associazione Unitaria Psicologi italiani. “Come società, come genitori e come educatori dobbiamo recuperare anche la capacità di dire di no. Porre dei limiti non significa privare i ragazzi di qualcosa, ma assumersi la responsabilità di tutelare la loro salute psicologica e accompagnarli nel percorso di crescita. Crediamo però che un divieto, per quanto giusto e necessario, non possa essere sufficiente. È fondamentale affiancare al provvedimento una serie di interventi informativi, formativi ed educativi rivolti alle famiglie, alla scuola e a tutte le realtà che si occupano di minori.

“Dobbiamo aiutare i genitori, gli insegnanti e gli educatori a comprendere le ragioni di questi limiti, a conoscere i rischi legati all’utilizzo delle tecnologie digitali e a sviluppare strumenti educativi adeguati”, ha proseguito Iacob. “Il limite deve diventare un’occasione per costruire maggiore consapevolezza e una responsabilità condivisa, non rimanere semplicemente un divieto imposto per legge. Come AUPI riteniamo inoltre importante istituire un Osservatorio nazionale permanente sull’impatto delle tecnologie digitali sulla salute psicologica dei minori, che possa monitorare il fenomeno e orientare gli interventi di prevenzione sulla base delle evidenze scientifiche. La politica ha il compito di stabilire regole a tutela dei minori, ma ha anche la responsabilità di creare le condizioni affinché queste regole acquistino un significato educativo e sociale. Il divieto può rappresentare un primo passo importante, ma la vera sfida è costruire attorno a quel limite una cultura condivisa della prevenzione e della tutela della salute psicologica delle nuove generazioni”, ha concluso.

Mennuni (FdI): “Bene governo su divieto social under 13”

“Bene l’intervento del governo su un tema tanto importante, perché urge proteggere i minori in questa sfera, anche in considerazione di tutte le criticità ulteriori emerse il mese scorso, quando a seguito di appuntamenti diffusi via social, città sono state messe a ferro e fuoco”. Lo afferma la senatrice di FdI, Lavinia Mennuni, contattata da LaPresse.

La decisione sarebbe stata presa su input di Palazzo Chigi prendendo spunto dal testo presentato sul tema di cui è prima firmataria la stessa Mennuni. “Sono felice che il lavoro parlamentare sia doppiamente utile – aggiunge – non solo per l’emendamento, ma perché il fatto che il testo sia già stato notificato alla commissione Ue, consente di non sottostare al divieto di normare su tale argomento, che è stato di recente stabilito in sede europea”.

Barbara Berlusconi (Foto Rossella Papetti/LaPresse)

Barbara Berlusconi: “Pieno sostegno a divieto social a tutela minori”

“Esprimo il mio pieno sostegno all’iniziativa legislativa, fortemente voluta dall’esecutivo, volta a regolamentare l’accesso dei minori ai social network. La tutela delle nuove generazioni nell’ambiente digitale rappresenta una priorità educativa e sociale che chiama in causa la responsabilità delle istituzioni, delle famiglie e delle piattaforme tecnologiche”. Così in una nota Barbara Berlusconi. “Non si tratta di frenare l’innovazione, ma di coniugare le straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia con il diritto dei più giovani a una crescita serena ed equilibrata. Come madre e come presidente di una Fondazione che ha posto l’educazione al centro della propria missione, ritengo che questa iniziativa rappresenti un importante passo nella giusta direzione e auspico che possa raccogliere la più ampia condivisione parlamentare”, conclude.

Madia (Iv): “Anche su divieto social per minori sistema improvvisato”

“Stabilire un’età minima per accedere ai social network è una misura giusta, a tutela dei minori e richiesta dalle famiglie. E infatti avevamo un testo di legge bipartisan pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il governo ha di fatto osteggiato e fermato in parlamento. Se oggi, come apprendiamo dai media, la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così”. Lo dice Marianna Madia, deputata di Iv-Casa Riformista.

“Sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza, quindi legarlo a una emergenza di ordine pubblico quando si tratta piuttosto di difendere bambini e preadolescenti dall’invadenza delle piattaforme digitali. Ma, evidentemente, questo governo è capace di andare avanti solo con questi sistemi improvvisati. Anche per fare in modo che la norma sia giusta, equilibrata ed efficace com’era nel nostro progetto di legge, presenterò io stessa un emendamento al decreto sicurezza che ricalcherà i contenuti di quel testo”, conclude.