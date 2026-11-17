Le motivazioni della sentenza che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere

“Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione” di Mario Roggero che “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio avvenuto nel 2021.

Nel documento, di 34 pagine, i giudici sottolineano che “il dolo omicidiario” si desume “dall’esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d’uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese”.