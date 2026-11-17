I giudici non hanno accolto la richiesta dell’accusa che aveva sollecitato una pena di 23 anni di carcere

La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Piero Santese, ha convalidato la condanna a 16 anni di reclusione a carico di Isabella Internò per concorso in omicidio volontario. La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito nell’ottobre 2024 dalla Corte d’Assise di Cosenza nei confronti dell’ex fidanzata del calciatore del Cosenza Denis Bergamini, deceduto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. I giudici d’appello non hanno dunque accolto la richiesta dell’accusa, rappresentata dal pm Luca Primicerio applicato alla Procura generale, che aveva sollecitato una pena di 23 anni di carcere invocando il riconoscimento della premeditazione e la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche.

Secondo l’ipotesi della Procura, la condotta delittuosa avrebbe avuto come unico elemento scatenante un movente di natura passionale, legato all’interruzione di gravidanza della donna e al successivo rifiuto dell’atleta di sposarla. Di contro, gli avvocati difensori avevano richiesto l’assoluzione piena della loro assistita, sostenendo l’insussistenza di riscontri scientifici a supporto dell’omicidio e ribadendo la validità dei racconti dei testimoni e delle iniziali ricostruzioni che escludevano una matrice delittuosa.